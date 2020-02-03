В Татарстане во время пожара в доме пострадала 50-летняя женщина
Пожар в частном бревенчатом доме на улице Лесной в селе Кадышево Тетюшского района республики начался 2 февраля, в воскресенье, в 10.24. К приезду пожарных горела крыша дома общей площадью 40 квадратных метров и крыша дощатой веранды площадью 20 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Во время тушения специалисты МЧС Татарстана сумели вытащить из горевшего дома 50-летнюю хозяйку.
Ее госпитализировали в Тетюшскую ЦРБ с ожогами тела 2 степени - 70% тела, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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