В Татарстане во время пожара в доме пострадала 50-летняя женщина

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:15:21+03:00

Во время пожара горели крыши дома и веранды

Ее госпитализировали с ожогами 70% тела

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Пожар в частном бревенчатом доме на улице Лесной в селе Кадышево Тетюшского района республики начался 2 февраля, в воскресенье, в 10.24. К приезду пожарных горела крыша дома общей площадью 40 квадратных метров и крыша дощатой веранды площадью 20 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Во время тушения специалисты МЧС Татарстана сумели вытащить из горевшего дома 50-летнюю хозяйку.

Ее госпитализировали в Тетюшскую ЦРБ с ожогами тела 2 степени - 70% тела, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU