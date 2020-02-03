Семь татарстанцев вошли в список финалистов конкурса «Лидеры России»

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:05:10+03:00

Среди них глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и зам военного прокурора региона Карен Додонов

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Накануне был опубликован список финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Они отправятся в Сочи, чтобы побороться за победу. От Приволжского федерального округа это 30 человек, в их числе 7 татарстанцев.

Одним из 7 финалистов из Татарстана стал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

- Мы ничуть не сомневались в Ваших (Сергея Миронова – Ред.) управленческих способностях, навыках и умениях. Вы - настоящий лидер и талантливый руководитель! Безумно гордимся, что именно Вы развиваете наши районы и делайте их лучшими! – написано на соцстранице районов.

Также республику представят стали руководитель отдела компании «Джи Ди Си Сервисез» Тимур Кайданный, директор «Сообщества мам Татарстана» Нина Шимина, управляющий директор Банка ВТБ Ирек Садыков, партнер юридической фирмы «АНП Зенит» Закир Абдрашитов, руководитель юридической службы ОЭЗ «Алабуга» Никита Хилимончик и зам военного прокурора Татарстана Карен Додонов.

ИСТОЧНИК KP.RU