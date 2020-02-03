В Казани водитель сбил подростка и скрылся с места аварии
Теперь его разыскивают сотрудники ГИБДД
Фото: pixabay.com
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В субботу, 1 февраля, в 7.40 во дворе дома №4 на улице Галии Кайбицкой в Казани автомобиль сбил 15-летнего подростка. Школьник получил ушиб левой стопы, а водитель авто с места аварии скрылся.
Теперь последнего разыскивают автоинспекторы. Ему грозит лишение прав управления автомобилем до полутора лет или арест до 15 суток. Очевидцев ДТП просят позвонить по телефонам +7(843)533-38-19 или +7(843)533-38-48.
ИСТОЧНИК KP.RU
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