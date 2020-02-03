С улиц и дворов Казани вывезли более 3145 тонн снега

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:32:32+03:00

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Несмотря на то, что 2 февраля был выходным днем - воскресенье, сотрудники муниципальных служб работали на благоустройстве столицы Татарстана. Выпавшие утром осадки убирали 429 дорожных рабочих, и им помогали 522 единицы специальной техники: 168 комбинированных дорожных машин, 10 снегопогрузчиков, 129 тракторных щеток, 14 грейдеров, 70 фронтальных погрузчиков, 31 МКСМ «Барсик», 87 самосвалов и другие виды техники. Всего за 2 февраля с улиц и дворов Казани было вывезено 3145 тонн снега.

- На дорогах Казани за сутки было использовано 1118 тонн противогололедных материалов, в том числе 239 тонн реагента и 880 тонн песокосоляной смеси, - уточнили в мэрии Казани.

В понедельник, 3 февраля, днем на уборку улиц выйдут 452 дорожных рабочих и 324 единицы специальной техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Внимание! Вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: 8 Марта, Аграрная, Айдинова, Ахтямова, Баумана, Большая Красная, Восстания, Горького, Академика Губкина, Даурская, Дружба, Дубравная, Журналистов, Заря, Рихарда Зорге, Ипподромная, Карбышева, Академика Кирпичникова, Комарова, Кремлевская, Аделя Кутуя, Ленинградская, Ломжинская, Марджани, Карла Маркса, Меридианная, Назарбаева, Каюма Насыри, Островского, Павлюхина, Петербургская, Пионерская, Попова, Пушкина, Сайдашева, Сафьян, Академика Сахарова, Театральная, Федосеевская, Фучика, Сибгата Хакима, а также с территории Горьковского шоссе, площади Свободы, Сибирского тракта и других.

ИСТОЧНИК KP.RU