В Казани из леса на снегоходе эвакуировали лыжницу с травмой ноги

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ЗПСО№2 МЧС Татарстана в воскресенье, 2 февраля, в 12.48 получили сообщение о необходимости помочь медикам "скорой помощи". Те прибыли на лыжную базу на озере Лебяжье, с которого на лыжную прогулку отправилась молодая женщина. Когда она проходила дистанцию возле озера Изумрудное, то упала и повредила ногу. По телефону она и очевидцы рассказали, что был слышен хруст кости, возможен перелом. Медики не могут пробраться к пострадавшей.

Прибыв на место вызова, спасатели на снегоходе выдвинулись на поиски. Вскоре она обнаружили пострадавшую. До приезда спасателей очевидцы уже при помощи ремней и палок уже наложили на ногу пострадавшей шину из подручных средств - ремней и палок. Спасатели оказали первую медпомощь, переложили пострадавшую на прицеп снегохода, укрыли своими куртками и транспортировали до кареты "скорой помощи". Сейчас женщина находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU