2020-02-03T09:56:58+03:00
Происшествия

В Чувашии полицейский спас мужчину, забывшего на плите обед

Пострадавшего от отравления продуктами горения передали медикам
Лика ИСАЕВА
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Артем Петров вытащил из задымленной квартиры мужчинуАртем Петров вытащил из задымленной квартиры мужчинуФото: МВД по Чувашской Республике
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Во время патрулирования Новочебоксарска днем 1 февраля, в субботу, прапорщик полиции Артем Петров получил сообщение о возгорании в квартире многоквартирного дома по улице Терешковой. Он сразу выехал направился на место.

Там выяснилось, что из-за закрытой металлической двери на третьем этаже валит черный дым. Соседи путались достучаться до хозяина, который был дома. Но тот дверь не открывал. Когда спасатели попытались проникнуть в квартиру через окно, нашлись ключи от квартиры. Петров первым проник в жилье и вытащил в подъезд из задымленной квартиры пострадавшего.

Прибывшие медики сумели привести в чувство при помощи кислородной маски и госпитализировали 39-летнего новочебоксарца.

Предположительно, пожар начался из-за забытого на включенной плите обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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