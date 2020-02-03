В Чувашии полицейский спас мужчину, забывшего на плите обед
Во время патрулирования Новочебоксарска днем 1 февраля, в субботу, прапорщик полиции Артем Петров получил сообщение о возгорании в квартире многоквартирного дома по улице Терешковой. Он сразу выехал направился на место.
Там выяснилось, что из-за закрытой металлической двери на третьем этаже валит черный дым. Соседи путались достучаться до хозяина, который был дома. Но тот дверь не открывал. Когда спасатели попытались проникнуть в квартиру через окно, нашлись ключи от квартиры. Петров первым проник в жилье и вытащил в подъезд из задымленной квартиры пострадавшего.
Прибывшие медики сумели привести в чувство при помощи кислородной маски и госпитализировали 39-летнего новочебоксарца.
Предположительно, пожар начался из-за забытого на включенной плите обеда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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