Казань сэкономила за 2019 год 1,4 миллиарда рублей

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:45:49+03:00

Это более, чем 16 % за предыдущий, 2018, год

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Как сообщили во время "Делового понедельника" в мэрии столицы Татарстана, по итогам 2019 года Дирекция по конкурентной политике и закупкам мегаполиса обеспечила экономию для городского бюджета - порядка 1,4 миллиардов рублей. Эти цифры более, чем на 16% больше, чем за предыдущий, 2018, год.

За 2019 год было проведено 1135 закупочных процедур для 650 муниципальных заказчиков. Общая сумма контрактов составила 7,4 миллиардов рублей, что на 37% больше, чем годом ранее.

- Объем закупок для муниципальных нужд, совершаемых у предприятий малого и среднего бизнеса, вырос на 10% и составил 697,2 миллионов рублей, - сообщили в мэрии Казани. - Экономия бюджетных средств по результатам закупок составила 2,3% или 172 миллионов рублей, в 2018 году эти цифры на 7,5% были меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU