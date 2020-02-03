В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Пожар в частном доме на улице Заречной в поселке Совхоз Тукаевского района республики начался в воскресенье, 2 февраля, поздно вечером. Дым над домом заметили соседи, они и вызвали пожарных.
Приехавшие на вызов сотрудники пожарной охраны и пожарные-добровольцы сумели быстро вскрыть дверь в дом. Оказалось, что горят вещи в прихожей на общей площади пять квадратных метров. Вскоре было обнаружено тело хозяина дома.
По предварительным данным, мужчина не затушил сигарету, в результате чего и произошел пожар. Точные причины гибели пострадавшего будут выяснять сотрудники судмедэкспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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