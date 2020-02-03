Казанцев стали чаще штрафовать за неправильную парковку

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:08:46+03:00

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Во время подведения итогов работы за 2019 год административными комиссиями столицы Татарстана выяснилось, что общее количество штрафов возросло на 14% и составило 91048 постановлений. В "лидерах" - протоколы Комитета по транспорту (53300), от Управления административно-технической инспекции (23305) и от общественных пунктов охраны правопорядка при районных администрациях Казани (14282).

Рост административных дел связан с расширением единого городского парковочного пространства, считают в мэрии Казани. Если в 2015 году парковочное пространство охватывало 1250 машино-мест, то к началу 2020 года их количество увеличилось в 3,5 раза, до 4401 машино-места.

В числе частых нарушений - неуплата муниципальных парковок (59%), парковка автомобилей на озелененных территориях (25%), нарушение порядка организации уличной торговли (6%), нарушение муниципальных правил благоустройства территорий (6%) и нарушение порядка размещения наружной информации (3%).

Общая сумма взысканных штрафов превысила 196 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU