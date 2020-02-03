2020-02-03T11:50:03+03:00
Происшествия

На трассе Ульяновск-Саранск в аварии "Рено" и ПАЗа погибли три человека, в том числе ребенок

ДТП произошло в воскресенье, 2 февраля
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: УМВД по Ульяновской области
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля в 16.00 на 172 километре автодороги "Саранск-Сурское-Ульяновск". По предварительным данным, водитель паркетника "Рено Дакстер" превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в "Рено" - водитель и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний мальчик.

Автомобиль получил значительные повреждения.

О состоянии пассажиров и водителя ПАЗа не сообщается. На месте работали сотрудники Госатоинспекции Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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