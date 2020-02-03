На трассе Ульяновск-Саранск в аварии "Рено" и ПАЗа погибли три человека, в том числе ребенок
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля в 16.00 на 172 километре автодороги "Саранск-Сурское-Ульяновск". По предварительным данным, водитель паркетника "Рено Дакстер" превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате ДТП погибли три человека, находящиеся в "Рено" - водитель и два его пассажира, в том числе несовершеннолетний мальчик.
Автомобиль получил значительные повреждения.
О состоянии пассажиров и водителя ПАЗа не сообщается. На месте работали сотрудники Госатоинспекции Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU