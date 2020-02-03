В Казани росгвардейцы помогли потерявшемуся мальчику отыскать родителей

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:32:08+03:00

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Во время несения службы в центре Казани в 21.00 к наряду Росгвардии Татарстана подошла женщина и сообщила, что пропал ее несовершеннолетний сын. Она с девятилетним мальчиком гуляла по городу, когда в районе улицы Татарстан он вдруг пропал из виду. Самостоятельные поиски ничего не дали, и она обратилась к войсковому наряду казанского спецмоторизованного полка Приволжского округа Росгвардии.

Патрульные передали информацию о пропавшем мальчике и его приметах коллегам. Вскоре им сообщили, что мальчик, схожий с описанием, обнаружен. Ребенок со слезами на глазах стоял у входа в одно из зданий. Выяснив его имя, росгвардейцы сообщили об этом дежурному, а тот отправил к месту обнаружения ребенка начальника патрульной группы. Он доставил ребенка к родителям, которые дожидались всех на улице Московской.

- Родители потерявшегося мальчика поблагодарили военнослужащих казанского полка Росгвардии за отзывчивость и слаженные действия, пожелали им спокойной службы и мирных будней, - сообщили в ВНГ Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU