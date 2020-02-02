2020-02-02T15:58:22+03:00
Общество

В Чувашии обсудили строительство трассы "Европа"

Через шесть районов республики пройдет 94 километра автодороги "Европа - Западный Китай"
Лика ИСАЕВА
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В Чувашии появится новая дорогаВ Чувашии появится новая дорогаФото: Из материалов пресс-службы
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В доме правительства Чувашии прошло заседание, в котором приняли участие зампред Кабмина республики - министра транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев, первый зампред Председателя Правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» Игорь Астахов. и другие официальные лица. Тема совещания - разработки проекта планировки на территории региона скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний НовгородКазань в рамках формирования нового автодорожного маршрута международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» - трасса М12.

Обсуждали вопросы хода выполнения работ по разработке проекта планировки территории, о выполнении инженерных изысканий по оси трассы автомобильной дороги, о включении в единый реестр требований муниципальных образовании республики в части размещения сооружений для связи разобщенных территорий (проезды с/х техники, пешеходные переходы, скотопрогоны).

Начало строительства дороги запланировано в 2022 году, завершение - в 2027 году. На 2020-2021 годы запланировано проектирование трассы.

Трасса М12 пройдет по шести районам Чувашии и ее расстояние составит ориентировочно 94 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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