В Чувашии обсудили строительство трассы "Европа"
В доме правительства Чувашии прошло заседание, в котором приняли участие зампред Кабмина республики - министра транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев, первый зампред Председателя Правления Госкомпании «Российские автомобильные дороги» Игорь Астахов. и другие официальные лица. Тема совещания - разработки проекта планировки на территории региона скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань в рамках формирования нового автодорожного маршрута международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» - трасса М12.
Обсуждали вопросы хода выполнения работ по разработке проекта планировки территории, о выполнении инженерных изысканий по оси трассы автомобильной дороги, о включении в единый реестр требований муниципальных образовании республики в части размещения сооружений для связи разобщенных территорий (проезды с/х техники, пешеходные переходы, скотопрогоны).
Начало строительства дороги запланировано в 2022 году, завершение - в 2027 году. На 2020-2021 годы запланировано проектирование трассы.
Трасса М12 пройдет по шести районам Чувашии и ее расстояние составит ориентировочно 94 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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