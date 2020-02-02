В Йошкар-Оле провалившегося под лед рыбака спасали при помощи снегохода
ЧП произошло днем 1 февраля, в субботу, на реке Малая Кокшага в столице Марий Эл. На глазах очевидцев под лед провалился рыбак. Мужчину сразу потянула на дно его теплая экипировка.
На помощь терпящему бедствие пришли очевидцы. Они сумели бросить веревку к нему, за конец которой рыбак ухватился. Затем при помощи снегохода тонущего мужчину удалось вызволить из полыньи. В операции по спасению участвовали спасатели, полицейские и медики.
Пострадавшего йошкаролинца сразу передали врачам, приехавшим на место происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»