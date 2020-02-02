В Йошкар-Оле провалившегося под лед рыбака спасали при помощи снегохода

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:34:58+03:00

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ЧП произошло днем 1 февраля, в субботу, на реке Малая Кокшага в столице Марий Эл. На глазах очевидцев под лед провалился рыбак. Мужчину сразу потянула на дно его теплая экипировка.

На помощь терпящему бедствие пришли очевидцы. Они сумели бросить веревку к нему, за конец которой рыбак ухватился. Затем при помощи снегохода тонущего мужчину удалось вызволить из полыньи. В операции по спасению участвовали спасатели, полицейские и медики.

Пострадавшего йошкаролинца сразу передали врачам, приехавшим на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU