2020-02-02T14:34:58+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле провалившегося под лед рыбака спасали при помощи снегохода

Мужчину доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Рыбак провалился в полыньюРыбак провалился в полынью
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ЧП произошло днем 1 февраля, в субботу, на реке Малая Кокшага в столице Марий Эл. На глазах очевидцев под лед провалился рыбак. Мужчину сразу потянула на дно его теплая экипировка.

На помощь терпящему бедствие пришли очевидцы. Они сумели бросить веревку к нему, за конец которой рыбак ухватился. Затем при помощи снегохода тонущего мужчину удалось вызволить из полыньи. В операции по спасению участвовали спасатели, полицейские и медики.

Пострадавшего йошкаролинца сразу передали врачам, приехавшим на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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