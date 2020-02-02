В Татарстане ожидают сильный ветер и гололедицу

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:12:08+03:00

Таков прогноз на 3 февраля опубликовали в Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики

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В МЧС республики предостерегли татарстанце: ночью и днем 3 февраля местами на территории региона и в Казани ожидаются сильный южный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, причем в столице республики скорость ветра достигнет до 15-20 метров в секунду. Ожидается метель и гололед, на дорогах сильная гололедица.

Сотрудники чрезвычайного ведомства настоятельно рекомендуют населению при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.

Рекомендовано на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU