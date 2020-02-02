2020-02-02T12:26:49+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели вытащили из погреба упавшую женщину

Пострадавшую передали медикам
Лика ИСАЕВА
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Спасатели доставили пострадавшую к медикамСпасатели доставили пострадавшую к медикам
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Спасателей в субботу, 1 февраля, вызывали родственники 51-летней жительницы Лениногорска. Они рассказали, что женщина упала в погреб частного дома на улице Стадионной, и сильно ударилась. Самостоятельно выбраться из трехметрового погреба она не смогла, вот родные и попросили помощи у сотрудников МЧС Татарстана.

Для того, чтобы вызволить пострадавшую, спасателям пришлось расчищать двор от снега, чтобы добраться до погреба. Затем они достали пострадавшую из подполья и передали медикам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU

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