В Татарстане спасатели вытащили из погреба упавшую женщину

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:26:49+03:00

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Спасателей в субботу, 1 февраля, вызывали родственники 51-летней жительницы Лениногорска. Они рассказали, что женщина упала в погреб частного дома на улице Стадионной, и сильно ударилась. Самостоятельно выбраться из трехметрового погреба она не смогла, вот родные и попросили помощи у сотрудников МЧС Татарстана.

Для того, чтобы вызволить пострадавшую, спасателям пришлось расчищать двор от снега, чтобы добраться до погреба. Затем они достали пострадавшую из подполья и передали медикам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU