2020-02-02T11:48:59+03:00
Общество

В Казани за сутки вывезли более 4,1 тонн снега

С осадками справлялись 488 дорожников и 581 единица спецтехники
Лика ИСАЕВА
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Снег будут вывозить дорожные службыСнег будут вывозить дорожные службы
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В конце января на столицу Татарстана обрушился снегопад, и за минувшие сутки - 1 февраля, с городских дорог и дворов вывезли 4105 тонн осадков. Для расчистки города привлекли 488 дорожных рабочих и 581 единица специальной техники: 156 комбинированных дорожных машин, 9 снегопогрузчиков, 136 тракторных щеток, 16 грейдеров, 75 фронтальных погрузчиков, 54 МКСМ «Барсик», 122 самосвала и другие виды техники.

Для безопасности пешеходов и автомашин было использовано 178 тонн противогололедных материалов.

Известно, что в воскресенье, 2 февраля, на уборку улиц выйдут 306 дорожных рабочих и 220 единиц специальной техники. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Напоминаем, что "лишние" осадки будут вывезены с улиц Абсалямова, Баумана, Дементьева, Мусы Джалиля, Калинина, Кареева, Курская, Кави Наджми, Петербургская, Чистопольская и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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