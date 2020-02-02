В Казани во время аварии погибла женщина-пассажир

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:17:08+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек и двое пострадали, произошло 31 января, в пятницу, днем на перекрестке улиц Тэцевская и Химическая в Московском районе столицы Татарстана. Столкнулись отечественная "Лада" и французская иномарка "Рено". По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного происшествия - он решил успеть проехать перекресток на "красный".

В результате столкновения в больницу с травмами различной степени тяжести доставили мужчину-водителя иномарки и его пятилетнего пассажира. Женщина-пассажирка оказалась зажата в салоне иномарки. Несмотря на усилия спасателей и медиков, она скончалась на месте.

Степень вины обоих водителей будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU