2020-02-02T11:17:08+03:00
Происшествия

В Казани во время аварии погибла женщина-пассажир

В больницу увезли мужчину и пятилетнего мальчика
Лика ИСАЕВА
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Авария произошла на перекресткеАвария произошла на перекрестке
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек и двое пострадали, произошло 31 января, в пятницу, днем на перекрестке улиц Тэцевская и Химическая в Московском районе столицы Татарстана. Столкнулись отечественная "Лада" и французская иномарка "Рено". По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного происшествия - он решил успеть проехать перекресток на "красный".

В результате столкновения в больницу с травмами различной степени тяжести доставили мужчину-водителя иномарки и его пятилетнего пассажира. Женщина-пассажирка оказалась зажата в салоне иномарки. Несмотря на усилия спасателей и медиков, она скончалась на месте.

Степень вины обоих водителей будут устанавливать сотрудники Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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