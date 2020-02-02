В Казани каршеринговый автомобиль протаранил арку "Сабантуй"
О том, что в Березовой роще в поселке Мирный каршеринговый автомобиль-иномарка попал в аварию, стало известно от водителей-очевидцев. Они запечатлели последствия дорожно-транспортного происшествия - иномарка врезалась в массивный столб арки "Сабантуй".
По предварительным данным, водитель иномарки решил подрифовать в безлюдном месте, но не справился с управлением и его арендованный автомобиль попал в аварию. Пока неизвестно, пострадал ли он сам во время аварии - никого рядом с машиной очевидцы не наблюдали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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