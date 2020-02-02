2020-02-02T08:56:54+03:00
Общество

В Новочебоксарске с аукциона продают здание экс-школы милиции

За помещение площадью почти 1470 квадратных метров просят 3,5 миллиона рублей
Лика ИСАЕВА
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Здание школы милиции не эксплуатируется с 2017 годаЗдание школы милиции не эксплуатируется с 2017 годаФото: На связи
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В Новочебоксарске на 9 марта запланирован аукцион. С молотка продадут участок земли площадью более 8,5 тысяч квадратных метров и трехэтажное здание, в котором располагались учебный центр и школа милиции МВД Чувашии. Сам лот состоит из двух частей: участок земли оценен почти в 7,4 миллионов рублей, а нежилое здание общей площадью почти 1470 квадратных метров предполагают реализовать за 3,5 миллиона рублей.

С 2017 года это здание было передано на баланс города. С тех пор в помещениях почти не осталось ни дверей, ни окон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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