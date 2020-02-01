В Татарстане нашли живым Александра Николаева, которого объявили пропавшим 12 дней назад

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:19:52+03:00

Мужчина из поселка Васильево ушел из дома 20 января и до сих пор о его местоположении не было ничего известно

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 февраля, в Татарстане нашли живым 30-летнего Александра Николаева. Мужчина из поселка Васильево ушел из дома и пропал еще 20 января. Его искали родные, полицейские, волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” и просто неравнодушные люди.

О том, где Александр был последние 12 дней, и при каких обстоятельствах он был найден не сообщается.

Напомним, в Татарстане до сих пор идут поиски 55-летнего Сергея Малыгина из Казани, 63-летнего Николая Нестеркина из Набережных Челнов и 71-летней Гульсины Гаптуллиной из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU