Жители Набережных Челнов стали жертвовать больше денег на строительство мечети-долгостроя "Джамиг"

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:12:15+03:00

За 2019 год число пожертвований увеличилось в два по сравнению с 2018 годом [фото]

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В Набережных Челнах продолжается строительства мечети-долгостроя “Джамиг”. Символический камень под ее строительство был заложен еще в 1992 году. Однако фундамент был возведен лишь в 2017 году. Сейчас там идут работы над созданием каркаса будущего объекта. Причиной столь продолжительно строительства можно назвать тот факт, что мечеть возводится исключительно за счет пожертвований прихожан. Тогда как общая стоимость работ оценивается в 244 миллиона рублей.

Сейчас же стало известно, что жители города стали чаще жертвовать деньги на строительство этой мечети. За 2019 год число пожертвований увеличилось в два по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказал руководитель Фонда финансовой поддержки строительства комплекса «Соборная мечеть» Уел Хусаинов, когда 1 февраля мэр города Наиль Магдеев ознакомился с ходом строительства объекта.

Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Напомним, в будущей мечети одновременно смогут находится 3,2 тысячи прихожан. А на площади перед ней во время религиозных праздников смогут расположиться до 20 тысяч верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU