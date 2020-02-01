В Ульяновске спасатели сняли с крыши собаку
Животное несколько дней бегало по крыше строящегося дома и скулило
Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области
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Днем в пятницу, 31 января, в поисково-спасательную службу Ульяновска позвонил местный житель. Он рассказал, что по крыше недостроенного девятиэтажного дома в Заволжском районе бегает собака. Животное находится там уже несколько дней и скулит.
На место приехали спасатели. Они с трудом поймали шустрого пса, а после спустили вниз. Там животное накормили и выпустили подальше от стройки.
- Пёс приветливо вильнул хвостом и убежал в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU