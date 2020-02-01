"Меня там надолго запомнили”: певец Дима Билан рассказал о детстве, проведенном в Набережных Челнах

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:35:57+03:00

Артист переехал в татарстанский автоград вместе с родителями, когда ему был год, и ходил в местный детский сад.

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В субботу, 1 февраля, известный певец Дима Билан приехал в Набережные Челны. В Ледовом дворце татарстанского автограда у него запланирован концерт. Своим подписчикам в Instagram артист признался, что этот город важен для него.

- Я в городе Набережные Челны, наконец-то приехали. Чем знаменателен город для меня? Есть яркие моменты и вспышки воспоминаний. Родился в Карачаево-Черкесии, а когда мне был почти год я приехал в Челны. Ходил в детский сад. Меня там надолго запомнили, потому что в тихий час я не давал никому спать, на обеде у всех отбирал еду, падал с ледяной горки и разбивал нос в кровь, прилипал языком к столбу и чайником с теплой водой меня отклеивала мама, - рассказал Билан в “сторис”.

Отметим, что в возрасте шести лет Билан вместе с семьей уехал из Татарстана в город Майский в Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU