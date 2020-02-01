Жителям Татарстана вместо заказов из интернет-магазинов стали приходить коробки с песком

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:23:56+03:00

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2020 год только начался, а четверых жителей Елабужского района Татарстана уже успели обмануть мошенники. При этом аферисты использовали необычный способ.

Неизвестные создают интернет-магазины, товары в которых стоят очень дешево. После, в соцсетях появляется их реклама, которая помогает привлечь покупателей. Когда клиент делает заказ, аферисты предлагают оплатить его при получении на почте - усыпляют бдительность. Но чаще всего люди открывают посылки дома, а не на почте. Так, они оплачивают полную стоимость товара, а получают коробки с песком или картоном.

- Оставляя заказ, попросите у продавца отправить вам посылку наложенным платежом вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять ее, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя. Это поможет вам, получая посылку в отделении почты, проверить содержимое посылки до перевода денежных средств за нее, - советует МВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU