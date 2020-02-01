2020-02-01T13:24:51+03:00
Общество

В Татарстане пьяный молодой человек избил своих родителей

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Вечером в пятницу, 31 января, в деревне Степные Енали семья - родители и их 29-летний сын - выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда молодой человек избил и отца, и мать. 51-летний мужчина и 49-летняя женщины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить, - напоминает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24