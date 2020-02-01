В Татарстане пьяный молодой человек избил своих родителей

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:24:51+03:00

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела

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Вечером в пятницу, 31 января, в деревне Степные Енали семья - родители и их 29-летний сын - выпивали. В какой-то момент между ними произошла ссора. Тогда молодой человек избил и отца, и мать. 51-летний мужчина и 49-летняя женщины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить, - напоминает пресс-служба МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU