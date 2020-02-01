Фандоматы для сбора тары из-под напитков появились в 20 школах Казани

1 Февр. 2020 2020-02-01T12:33:09+03:00

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Казань стала первым городом России, где стартовал пилотный проект по установке фандоматов - аппаратов для приема тары из-под напитков. Сейчас они установлены в 20 городских школах: №№23, 33, 35, 51, 65, 72, 77, 78, 86, 87, 117, 129, 130, 141, 150, 152, 167, 179, 181, 182. Так, порядка 25 тысяч детей смогут ежедневно сортировать пластик и алюминий.

Известно, что фандоматы производят в Вологде. Специально для Казани их разработали за максимальное короткое время - за 6 месяцев. Эта технологическая разработка даст возможность вернуть во вторичный оборот до 90% отходов.

- Пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков следует по одной помещать в специальное окно. Электронное табло сигнализирует о количестве принятой тары. Кроме того, на аппарате установлены датчики, которые по штрих-коду на таре определяют материал – пластик или алюминий, после чего бутылка или банка отправляется в специальную секцию. Также чтобы банки и бутылки занимали меньше места, они проходят через специальный сминатель, который уменьшает их размер в 2 раза, - объясняет пресс-служба мэрии Казани.

Один фандомат вмещает в себя 800 пластиковых бутылок и 400 алюминиевых банок объемом 0,5 литра. При активном участии школьников фандоматы будут заполняться за 3-5 дней.

Отметим, что каждый сдавший тару не только поможет экологии и но и получит баллы. Их он после сможет обменять на скидки на товары и услуги партнеров акции.

- С 3 февраля до конца учебного года также будут определяться победители акции. Так, призы получат 10 участников, набравшие наибольшее количество баллов, а также 5 школ, из которых вывезли большее количество отходов по весу/объему. Кроме того, будут награждены участники, сдавшие наибольшее количество пластиковой и алюминиевой тары, - отмечает Исполком города.

В дальнейшем в городе появится уличные фандоматы, которые будут вмещать в 10 раз больше тары и принимать стеклянные бутылки. Для полномасштабного внедрения системы фандоматов в Казани необходимо порядка 2500-3000 штук подобных аппаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU