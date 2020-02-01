2020-02-01T11:35:16+03:00
Общество

В Чувашии нашли живым пропавшего три дня назад Илью Васильева

Мужчина ушел из дома 29 января, и до сих пор о нем ничего не было известно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Новочебоксарске закончились поиски 35-летнего Ильи Васильева. Мужчина был найден живым вечером в пятницу, 31 января. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”.

Напомним, Илья Васильев ушел из дома 29 января и пропал. Два дня мужчина не выходил на связь с близкими. Где он был все это время неизвестно.

Отметим, что в Чувашии до сих пор ищут 88-летнюю Эрфию Тимуршину из деревни Янгильдино, что в Козловском районе. Пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи, пропала еще 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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