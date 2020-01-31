В Казани сотрудники МЧС помогли двухлетней девочке, чья нога застряла между стеной и батареей

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:36:52+03:00

ЧП произошло в квартире одного из домов на улице Литвинова [фото]

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Днем в пятницу, 31 января, в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Литвинова двухлетней девочке нужна их помощь. Нога ребенка застряла между стеной и горячей батареей. Помочь дочери самостоятельно мать не могла. Спасатели оперативно выехали по указанному адресу.

- Прибыв к месту происшествия, при помощи ручного гидравлического инструмента они отжали трубу батареи, а после высвободив ногу девочки, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок был передан матери.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU