В Казани сотрудники МЧС помогли двухлетней девочке, чья нога застряла между стеной и батареей
Днем в пятницу, 31 января, в МЧС Татарстана поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Литвинова двухлетней девочке нужна их помощь. Нога ребенка застряла между стеной и горячей батареей. Помочь дочери самостоятельно мать не могла. Спасатели оперативно выехали по указанному адресу.
- Прибыв к месту происшествия, при помощи ручного гидравлического инструмента они отжали трубу батареи, а после высвободив ногу девочки, - сообщает пресс-служба ведомства.
Ребенок был передан матери.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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