В Чувашии бывшее здание Гидрометцентра продают за 10,7 миллионов рублей

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:21:48+03:00

Побороться за право владения зданием можно будет на аукционе 9 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вместе с ним на торги выставлен земельный участок общей площадью 2,7 тысяч "квадратов"

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Мэрия Новочебоксарска решила продать бывшее здание Гидрометцентра Чувашии на улице Промышленная. Учреждение находилось в нем до 2010 года.

Трехэтажное кирпичное здание общей площадью 792,2 квадратных метра выставляется на аукцион вместе с земельным участков в 2,7 тысяч «квадратов». Начальная цена лота – 10,7 миллионов рублей. "Шаг" - 533 тысячи рублей.

Побороться за право владения зданием можно будет 9 марта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 февраля. Информация об этом опубликована на сайте администрации Новочебоксарска.

ИСТОЧНИК KP.RU