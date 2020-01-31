2020-01-31T17:53:31+03:00
Происшествия

В Татарстане столкнулись фура и "Шкода Октавия", водитель легковушки скончался

Мужчину в состоянии клинической смерти госпитализировали, но спасти его не смогли
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Столкновение двух автомобилей - грузовой фуры "Мерседес" и легковушки "Шкода Октавия", произошло в 11.22 в пятницу, 31 января, на автодороге "Дрожжаное-Бурундуки" в 20 км от районного центра Дрожжаное в Дрожжановском районе республики. По предварительным данным, водитель легковушки превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Водитель фуры пытался избежать столкновения, и вылетел в кювет, где кабина зарылась в сугроб.

Водитель "Шкоды Октавии" скончался в больнице Фото: МЧС Татарстана

Водитель "Шкоды Октавии" скончался в больницеФото: МЧС Татарстана

"Шкода Октавия" получила значительные повреждения, водителя из искореженного салона извлекли спасатели МЧС Татарстана. В состоянии клинической смерти его доставили в Дрожжановскую ЦРБ, но врачам не удалось спасти его - позднее он скончался.

- Оба транспортных средства получили серьезные повреждения, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. - Причины ДТП устанавливаются.

Фура зарылась в сугроб Фото: МЧС Татарстана

Фура зарылась в сугробФото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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