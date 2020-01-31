2020-01-31T18:20:44+03:00
Общество

Киана, Севастьян и Сумая : какими еще именам казанцы называли своих детей на прошлой неделе

С 20 по 26 января в Казани родилось 400 детей: 207 мальчиков и 193 девочки
Алина ГАБДУЛИНА
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Чаще всего новорожденных казанцев называли Азамат, Алиса, Полина, Амир, Роман и Макар.Чаще всего новорожденных казанцев называли Азамат, Алиса, Полина, Амир, Роман и Макар.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С 20 по 26 января в Казани родилось 400 детей. 207 из них – мальчики, 193 – девочки. Такие цифры называют сотрудники городского ЗАГСа.

Самыми популярными именами среди новорожденных в столице Татарстана на прошлой неделе стали: Азамат, Алиса, Полина, Амир, Роман, Макар, Ясмина, Амина, Ралина, Артур и Камиль. А самыми редкими - Киана, Севара, Полианна, Ханифа, Севастьян, Розалина, Лина, Лионель, Рамзан и Сумая.

Известно также, что самой молодой маме было 18 лет, а отцу – 20. Самой зрелой маме – 45 лет, отцу – 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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