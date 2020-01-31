Житель Чебоксар перевел лжесотруднику банка 2 миллиона рублей
Аферист предложил положить деньги мужчины на «безопасный счет»
Все как всегда: пострадавшему позвонил неизвестный "банковский рабочий" и сообщил, что деньги с счета мужчины пытаются украсть.Фото: Александр Новиков
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В Чебоксарах лжесотрудник банка обманул 61-летнего мужчину. Все произошло по любимой схеме аферистов.
Так, пострадавшему позвонил неизвестный, который представился банковским рабочим. Он сообщил, что с карты мужчины пытаются незаконно списать деньги и предложил перевести их на «безопасный счет». Чебоксаровец согласился.
- Незнакомцы для создания видимости честного разговора переключали друг на друга и мужчина частями перевел порядка 2 000 000 рублей, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.
Сейчас мошенников ищет полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU