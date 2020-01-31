В Марий Эл пожарные спасли от огня дом 88-летней пенсионерки
В четверг, 30 января, в деревне Портянур на улице Галлямова загорелся хлев одного из частных хозяйств. Время было 22.50. В этот момент в доме находилась 88-летняя женщина. Пенсионерка услышала странный треск и вышла на улицу. О пожаре она поспешила рассказать соседям, которые и вызвали сотрудников МЧС.
Когда на место прибыли пожарные, хлеб был полностью охвачен огнем – отстоять его было невозможно. Целью стало спасти дом и сделать это удалось.
- Угроза распространения пламени на жилой дом и баню соседей была предотвращена. Открытое горение на площади около 60 квадратных метров было локализовано, а затем ликвидировано полностью, - сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл.
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
Причину пожара еще предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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