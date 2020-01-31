2020-01-31T19:37:24+03:00
Происшествия

В Чувашии пьяный водитель пострадал, устроив встречную аварию на трассе

Ранее мужчину уже наказывали за пьянство за рулем
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Столкновение двух иномарок произошло утром 31 января на автодороге Чебоксары-Хыркасы в Чебоксарском районе республики. Как сообщили в Госавтоинспекции Чувашии, водитель Niva Chevrolet превысил безопасную скорость, вылетел на встречку, не справившись с управлением, и врезался в Toyota Land Cruiser.

Приехавшие на место столкновения сотрудники Госавтоинспекции Чувашии предложили водителю Niva Chevrolet пройти медицинское освидетельствование, и экспертиза показала, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 0,78 мг/л. Кроме этого, мужчина получил травмы во время столкновения.

Личность предполагаемого виновника сотрудникам правоохранительных органов очень знакома - в 2017 году его уже лишали водительских прав за пьянку.Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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