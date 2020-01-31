2020-01-31T17:12:21+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчина ушел из дома 2 дня назад и пропал

О местонахождении Ильи Васильева ничего не известно с 29 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Новочебоксарске начались активные поиски 35-летнего Ильи Васильева. 29 января мужчина вышел из дома и пропал. Его поисками занимается как полиция, так и поисково-спасательные отряды.

Илья ростом около 168 сантиметров имеет худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была коричневая шапка, темно-коричневая кожаная куртка, черные джинсы и черные ботинки.

Если вы видели Илью Васильева после 29 января, сообщите об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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