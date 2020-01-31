В Чувашии мужчина ушел из дома 2 дня назад и пропал
В Новочебоксарске начались активные поиски 35-летнего Ильи Васильева. 29 января мужчина вышел из дома и пропал. Его поисками занимается как полиция, так и поисково-спасательные отряды.
Илья ростом около 168 сантиметров имеет худощавое телосложение, каштановые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем была коричневая шапка, темно-коричневая кожаная куртка, черные джинсы и черные ботинки.
Если вы видели Илью Васильева после 29 января, сообщите об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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