В Чебоксарах нашли живой 19-летнюю девушку, которая не выходила на связь две недели
Где все это время была Дарья Андреева неизвестно
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В пятницу, 31 января, в Чебоксарах завершились поиски 19-летней Дарьи Андреевой. Девушка жива. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Напомним, Дарья ушла из дома еще 14 числа и с тех пор не выходила на связь с близкими. Где именно она находилась две последние недели и при каких обстоятельствах была найдена, волонтеры не сообщают.
Напомним, в Чувашии до сих пор продолжаются поиски 88-летней Эрфии Тимуршиной из деревни Янгильдино, что в Козловском районе. Женщина ушла из дома и пропала 8 января.
ИСТОЧНИК KP.RU