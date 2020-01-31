Паника в Чебоксарах: госпитализирована ученица гимназии №46, в соцсетях боятся коронавируса
По соцсетям пронесся тревожный слух: ученицу чебоксарской гимназии №46 госпитализировали с занятий. У девушки признаки ОРВИ, но местные жители уже подняли панику и стали перекидывать друг другу информацию о том, что она заразилась коронавирусом 2019-ncoV.
Эти тревожные версии поспешили развеять в министерстве здравоохранения Чувашии. Не раскрывая личности заболевшей и подробностей характера ее недомогания, там поспешили заверить, что оснований для тревоги нет - у ребенка диагностировали обычный ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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