Паника в Чебоксарах: госпитализирована ученица гимназии №46, в соцсетях боятся коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:33:10+03:00

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По соцсетям пронесся тревожный слух: ученицу чебоксарской гимназии №46 госпитализировали с занятий. У девушки признаки ОРВИ, но местные жители уже подняли панику и стали перекидывать друг другу информацию о том, что она заразилась коронавирусом 2019-ncoV.

Эти тревожные версии поспешили развеять в министерстве здравоохранения Чувашии. Не раскрывая личности заболевшей и подробностей характера ее недомогания, там поспешили заверить, что оснований для тревоги нет - у ребенка диагностировали обычный ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU