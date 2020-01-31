Татарстан стал пятым регионом России по количеству введенного в прошлом году жилья
Стало известно, что Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству введенного в прошлом году жилья. В республике этот показатель в 2019-ом составил 2,7 миллиона рублей. Об этом стало известно во время итоговой коллегии Минстроя Татарстана.
Первой в стороне стала Московская области (8,6 миллионов «квадратов»), второй – Москва (5 миллионов «квадратов») третьим – Краснодарский край (4,5 миллионов «квадратов»), четвертым – Санкт-Петербург (3,5 миллионов «квадратов»).
Отметим, что прошлогодний показатель Татарстана на 266 тысяч «квадратов» превышает количество введенного жилья в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU