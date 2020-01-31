Татарстан стал пятым регионом России по количеству введенного в прошлом году жилья

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:45:05+03:00

Первой в стороне стала Московская области с 8,6 миллионами введенных в 2019 году квадратных метров жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году в республике этот показатель составил 2,7 миллиона квадратных метров

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Стало известно, что Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству введенного в прошлом году жилья. В республике этот показатель в 2019-ом составил 2,7 миллиона рублей. Об этом стало известно во время итоговой коллегии Минстроя Татарстана.

Первой в стороне стала Московская области (8,6 миллионов «квадратов»), второй – Москва (5 миллионов «квадратов») третьим – Краснодарский край (4,5 миллионов «квадратов»), четвертым – Санкт-Петербург (3,5 миллионов «квадратов»).

Отметим, что прошлогодний показатель Татарстана на 266 тысяч «квадратов» превышает количество введенного жилья в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU