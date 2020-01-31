В Чувашии 17-летний виновник смертельного ДТП приговорен к трем годам воспитательной колонии

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:48:53+03:00

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Смертельное ДТП на трассе А151 в селе Комсомольское, виновником которой стал 17-летний парень, произошло 17 августа прошлого года. Пьяный парень за рулем Лады Гранта врезался в Scoda Octavia, которая остановилась на дороге, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. Удар был такой силы, что отечественную легковушку выбросило на «встречку», где она столкнулась еще и с фурой.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Чувашии

Фото: пресс-служба Следственного комитета Чувашии

Водитель «Школы» скончался на месте. Два пассажира «Гранты» получили закрытые черепно-мозговые травмы и различные переломы. А ее несовершеннолетний водитель поспешил скрыться с места аварии. Но далеко уйти не смог из-за сломанной ноги. Сотрудники ГИБДД нашли его в поле.

Позже выяснилось – злополучную «Гранту» парень взял у знакомого, который ее арендовал.

- Парень состоял на учете в полиции, поскольку ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также неоднократно – к административной ответственности за появление в общественных местах и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба следственного комитета Чувашии.

Суд признал 17-летнего лихача виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека, а также оставление места преступления. Ближайшие три года он проведет в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU