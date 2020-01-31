В Марий Эл трактор с прицепом подбил микроавтобус, пострадали пять человек
Сегодня, 31 января, в 11.00 у поселка Шелангер Звениговского района республики столкнулись трактор с прицепом и пассажирский микроавтобус «Ford», двигавшийся по маршруту «Йошкар-Ола – Морки».
Как уже успели установить сотрудники Госавтоинспекции, тракторист, выезжая со второстепенной на главную дорогу, не пропустил пассажирский микроавтобус, и произошла авария.
После удара микроавтобус отбросило на обочину. Там же оказался и трактор вместе с прицепом. За медицинской помощью обратились водитель и четыре пассажира.
Трактор не пропустил микроавтобусФото: МВД по Марий Эл
- Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщили в МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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