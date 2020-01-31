2020-01-31T13:47:32+03:00
Общество

Водителя школьного автобуса могут лишить прав за выезд на встречку

Нарушение шофером ПДД снял на видео один из проезжавших рядом автомобилистов [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Мониторинг соцсетей помог татарстанским автоинспекторам выявить серьезное нарушение правил дорожного движения. На записи, которую опубликовали в интернете видно, как водитель школьного автобуса выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию.

- 28 января один из пользователей социальных сетей выложил видео с видеорегистратора, где зафиксировал факт нарушения ПДД водителем школьного автобуса. Двигаясь по улице Шевченко города Альметьевска, водитель на дороге с двухсторонним движением, имеющей 6 полос, выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию, - прокомментировала видео старший инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

Известно, что за рулем автобуса находился 58-летний мужчина. В отношении него составили протокол за выезд на встречную полосу. Теперь шоферу грозит либо штраф 5 тысяч рублей. либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Школьный автобус на встречке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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