Водителя школьного автобуса могут лишить прав за выезд на встречку
Мониторинг соцсетей помог татарстанским автоинспекторам выявить серьезное нарушение правил дорожного движения. На записи, которую опубликовали в интернете видно, как водитель школьного автобуса выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию.
- 28 января один из пользователей социальных сетей выложил видео с видеорегистратора, где зафиксировал факт нарушения ПДД водителем школьного автобуса. Двигаясь по улице Шевченко города Альметьевска, водитель на дороге с двухсторонним движением, имеющей 6 полос, выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию, - прокомментировала видео старший инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.
Известно, что за рулем автобуса находился 58-летний мужчина. В отношении него составили протокол за выезд на встречную полосу. Теперь шоферу грозит либо штраф 5 тысяч рублей. либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Школьный автобус на встречке.
ИСТОЧНИК KP.RU