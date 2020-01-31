2020-01-31T13:56:45+03:00
Общество

Мошенники украли у женщины 100 тысяч рублей и пытались оформить на нее кредит

Впрочем, девушка успела отменить процесс оформления займа на ее имя
Владимир КРУПСКИЙ
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Полицейские пытаются вычислить аферистов.Полицейские пытаются вычислить аферистов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 44-летняя жительница Нижнекамска. Она сообщила. что неизвестные украли у неё свыше 100 тысяч рублей. Пострадавшая сообщила, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. «Работники кредитного учреждения» напугали женщину рассказом о попытке взлома ее счёта и предложили установить якобы защитное мобильное приложение. Потерпевшая согласилась и последовала инструкциям аферистов.

Когда выяснилось, что с помощью удаленного доступа лже-банкиры украли со счета девушки 100 тысяч рублей, она заподозрила неладное. Кроме этого, злоумышленники оформили на потерпевшую кредит на крупную сумму денег. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина незамедлительно заблокировала свои счета и успела отменить процесс оформления на её имя кредита.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские пытаются установить личности мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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