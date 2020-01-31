"Взял армейский ремень и стал избивать": Мужчина набросился на собутыльника после конфликта с оплатой аренды жилья
30 января в одну из больниц Ульяновска госпитализировали 39-летнего жителя Чердаклинского района. Медики сразу же сообщили о пациенте в полицию. На пострадавшем фактически не было живого места. Медики диагностировали множественные телесные травмы. которые получить самостоятельно мужчина никак не мог.
Полицейским удалось довольно оперативно вычислить и задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель города.
- Полицейские установили, что во время распития спиртных напитков между приятелями возник конфликт на фоне совместной арендной платы за жилье. Мужчина взял армейский ремень и стал избивать своего знакомого, после нанес несколько ударов ногами и руками, - прокомментировали в пресс-службе МВД Ульяновской области.
По данному факту уже возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU