"Взял армейский ремень и стал избивать": Мужчина набросился на собутыльника после конфликта с оплатой аренды жилья

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:10:43+03:00

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30 января в одну из больниц Ульяновска госпитализировали 39-летнего жителя Чердаклинского района. Медики сразу же сообщили о пациенте в полицию. На пострадавшем фактически не было живого места. Медики диагностировали множественные телесные травмы. которые получить самостоятельно мужчина никак не мог.

Полицейским удалось довольно оперативно вычислить и задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 32-летний безработный житель города.

- Полицейские установили, что во время распития спиртных напитков между приятелями возник конфликт на фоне совместной арендной платы за жилье. Мужчина взял армейский ремень и стал избивать своего знакомого, после нанес несколько ударов ногами и руками, - прокомментировали в пресс-службе МВД Ульяновской области.

По данному факту уже возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU