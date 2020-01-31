С 1 февраля в Чебоксарах изменятся схемы движения автобусов №5, 34 и 41

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:21:52+03:00

Так, например 35-ый будет ездить в микрорайон "Солнечный", а 41-ый - доезжать до кольца Машиностроительного техникума [схемы]

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В Чебоксарах изменили схемы движения автобусов №5, 34 и 41. По-новому общественный транспорт начнет ходить уже с субботу, 1 февраля.

Так, конечной остановкой автобуса №5 в Новоюжном микрорайоне станет Машиностроительный техникум. Транспорт будет ходить по проспекту Тракторостроителей, улицам Баумана и Ленинского Комсомола и проспекту Тракторостроителей. Обратно - по проспекту Тракторостроителей, улицам Ленинского Комсомола, Баумана, Кадыкова и Пролетарской, проспекту Тракторостроителей, а дальше как обычно.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Автобус №35 будет ездить в микрорайон «Солнечный» по проспекту Тракторостроителей и улице Асламаса. Обратно - до кольца Машиностроительного техникума и далее как обычно.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

Автобус №41 будет доезжать до кольца Машиностроительного техникума. Делать он это будет при движении по проспекту Тракторостроителей в сторону улицы Ленинского комсомола.

Фото: пресс-служба администрации Чебоксар

ИСТОЧНИК KP.RU