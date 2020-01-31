С 1 февраля в Чебоксарах изменятся схемы движения автобусов №5, 34 и 41
В Чебоксарах изменили схемы движения автобусов №5, 34 и 41. По-новому общественный транспорт начнет ходить уже с субботу, 1 февраля.
Так, конечной остановкой автобуса №5 в Новоюжном микрорайоне станет Машиностроительный техникум. Транспорт будет ходить по проспекту Тракторостроителей, улицам Баумана и Ленинского Комсомола и проспекту Тракторостроителей. Обратно - по проспекту Тракторостроителей, улицам Ленинского Комсомола, Баумана, Кадыкова и Пролетарской, проспекту Тракторостроителей, а дальше как обычно.
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
Автобус №35 будет ездить в микрорайон «Солнечный» по проспекту Тракторостроителей и улице Асламаса. Обратно - до кольца Машиностроительного техникума и далее как обычно.
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
Автобус №41 будет доезжать до кольца Машиностроительного техникума. Делать он это будет при движении по проспекту Тракторостроителей в сторону улицы Ленинского комсомола.
Фото: пресс-служба администрации Чебоксар
ИСТОЧНИК KP.RU