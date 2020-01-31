2020-01-31T12:24:40+03:00
Общество

Студенты ульяновских ссузов будут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах

Нововведение вступит в силу с 1 февраля
Владимир КРУПСКИЙ
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Бесплатным проезд для студентов ссузов будет до 1 июня.Бесплатным проезд для студентов ссузов будет до 1 июня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Вслед за ульяновскими школьниками, которые с начала года получили возможность бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах, перестанут платить за проезд в элетротранспорте и студенты местных ссузов. Данное решение губернатор Сергей Морозов

- Нами было принято решение поддержать инициативу молодых ребят и организовать для них бесплатные поездки в период с 1 февраля по 1 июня 2020 года, - сказал глава города Сергей Панчин.

До 1 июня включительно учащиеся профессиональных училищ, техникумов, лицеев и колледжей Ульяновска очной формы обучения смогут бесплатно ездить на городских трамваях и троллейбусах.

Для подтверждения того, что пассажир является студентом среднеспециального учебного заведения, он должен иметь студенческий билет.

Всего на территории города расположено 22 организации, реализующие программы среднего профессионального образования, в которых обучаются 12950 студентов, 7233 из них являются несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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