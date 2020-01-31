Казанцам предлагают станцевать «Вальс Победы»

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:04:44+03:00

Репетиции будут проходить каждое воскресенье, при этом, установлен строгий дресс-код

Изменить размер текста: A A

Казанцы могут принять участие в «Вальсе Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для тех, кто хочет выступить на творческом вечере в качестве танцора, каждое воскресенье будут организованы бесплатные репетиции.

Участникам «Вальса Победы» следует соблюдать дресс-код, подчеркивают организаторы. Молодым людям рекомендуется надеть рубашку и брюки или военную форму, девушкам – платье или юбку и блузку в ретро-стиле с закрытыми плечами и декольте. Репетиции будут проходить каждое воскресенье в 18.30 в здании казанской православной гимназии по адресу: улица Миннуллина, 21. С собой необходимо приносить сменную обувь.

ИСТОЧНИК KP.RU