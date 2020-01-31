В Татарстане работники культуры в селах могут начать получать земельные участки
Татарстану необходимо разработать дополнительные меры поддержки работников культуры в сельской местности. Об этом заявил президент региона Рустам Минниахнов на итоговой коллегии Минкульта республики.
Глава Татарстана отметил, что среди прочего можно выделять землю тем специалистам, что хотят вернуться из городов и работать в селах. Сейчас же они получают лишь единовременную выплату.
После Минниханов заметил, что сейчас в регионе большие деньги уходят на развитие капитальный ремонт объектов культуры и образовательных учреждений. Так, количество отремонтированных школ скоро должно достигнуть тысячи.
С 2020 года из бюджета Татарстана будут выделены средства на капремонт детских школ искусств. В частности, 106 миллионов рублей будет направлено на приобретение музыкальных инструментов.
Напомним, что в 2019 году в республике был построен 21 дом культуры. И всем этим учреждениям нужны хорошие педагоги.
ИСТОЧНИК KP.RU