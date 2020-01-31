В Татарстане работники культуры в селах могут начать получать земельные участки

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:06:03+03:00

В 2019 году в Татарстане был построен 21 дом культуры. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Татарстану необходимо разработать дополнительные меры поддержки работников культуры в сельской местности. Об этом заявил президент региона Рустам Минниахнов на итоговой коллегии Минкульта республики.

Глава Татарстана отметил, что среди прочего можно выделять землю тем специалистам, что хотят вернуться из городов и работать в селах. Сейчас же они получают лишь единовременную выплату.

После Минниханов заметил, что сейчас в регионе большие деньги уходят на развитие капитальный ремонт объектов культуры и образовательных учреждений. Так, количество отремонтированных школ скоро должно достигнуть тысячи.

С 2020 года из бюджета Татарстана будут выделены средства на капремонт детских школ искусств. В частности, 106 миллионов рублей будет направлено на приобретение музыкальных инструментов.

Напомним, что в 2019 году в республике был построен 21 дом культуры. И всем этим учреждениям нужны хорошие педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU