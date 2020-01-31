В Казани ищут свидетелей наезда на 11-летнюю девочку
Авария произошла 30 января напротив дома №5 на улице Тверская
Фото: pixabay.com
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В четверг, 30 января, в 16.00 напротив дома №5 на улице Тверская в Казани автомобиль сбил 5-летнюю девочку. Известно, что ребенок перебегала дорогу без светофора по «зебре». В результате наезда она получила ушиб коленного и левого тазобедренного суставов.
Водитель автомобиля же с места ДТП поспешил скрыться. Сейчас сотрудники ГИБДД города ищут свидетелей наезда. Их просят позвонить по телефону +7(843)533-38-19 или +7(843)533-38-48.
ИСТОЧНИК KP.RU
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