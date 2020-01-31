"Рубин" может перехватить трансферную цель "Спартака"

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:29:06+03:00

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Казанский "Рубин", подписавший в зимнее трансферное окно уже шесть игроков, не обирается останавливаться на достигнутом. Так, ряд СМИ распространили информацию, что "Рубин" интересуется левым защитником "Урала" Михаилом Меркуловым.

26-летний Меркулов является воспитанником волгоградского футбола. Ранее он выступал за "Ротор", "Энергию" из Волжского, новочеркасский "МИТОС" и иркутский "Байкал". В 2015 году перебрался в "Урал", где стал одним из лидеров клуба.

В нынешнем сезоне Меркулов сыграл в 20 матчах за "Урал". отметившись 2 результативными передачами. Контракт игрока с екатеринбургским клубом рассчитан до лета текущего года. Отметим, что уже, примерно, на протяжении года различные СМИ весьма активно сватают Меркулова в "Спартак".

ИСТОЧНИК KP.RU