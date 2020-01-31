2020-01-31T10:49:03+03:00
Общество

Десятки домов в Казани 2 февраля оставят без воды

Это связано с ремонтными работами на сетях водопровода
Владимир КРУПСКИЙ
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Без воды останутся детский сад, детдом, школы, гостиницы и филармония.Без воды останутся детский сад, детдом, школы, гостиницы и филармония.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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2 февраля в некоторых домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с ремонтными работами на сетях водопровода.

С 9.00 2 февраля до 6.00 3 февраля воды не будет по улицам Бутырская 1а, 3, 3а, 5, 5б, 7, Даурская, 14, 16в,16г, 16д, 18, 18/1, Оренбургский тракт, 2/133, 3 (институт культуры), 4 (школа №136), 4а, 4б, 5, 5, корпус 1, 5 а, 5б, 5в, 5д, 5/4, 5/5, 5/6, 6, 6, корпус 1, 8, 8, корпус с 1 по 11, 8а, 8б, 8в, 8г, 8б, корпус 1, 8, павильоны с 1 по 4, 8/1, 8/2, 8/3, 10, корпус 1, 11 (клуб «Динамо»), 12, 14, 16, 18, 20 (гостиница), 20а, 20б, 20 в, 20а, корпус 1, 22в, 22б, 23, 23а, 23, корпус 1, 24 (гостиница), а также во всех домах по улице 2-ой Военный городок и в садовом некоммерческом товариществе «Садовод».

В это же время планируется понижение давления воды по улицам 2-я Газовая, 1, 14, Агрономическая, 2/9, 4, 6, 14 (детский дом), 16, 18, 20, Даурская, 2, 4, 4а, 8а, 10, 12, 12а, 12а, корпуса 1 и 2, 14а, 16, 16а, 16б (энергетический колледж), Назарбаева, 9/2, 13,15, 21/64, 27, 27б, 27, корпус 1, 29/111, 31, Оренбургский тракт, 2, 10 (КФУ), 10а, Павлюхина, 73 (филармония), 73а, 75, 85, 87, 89, 95, 97, 97а, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 110а, 110Б, 110в, 112, 112, корпус 1 (гостиница), 114, 114, корпус 2, 116, 118, 118, корпус 1,120, 122, Спартаковская, 82, 84, 84, корпус 1, 111/29, 113, 115, 115, корпуса 1 и 2, 119/25, 121 (детский сад №160), 123, 125, 141, Шаляпина, 7, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 20 (поликлиника РКПД), 25/119, 28, 30 (образовательный центр), 35а, 39, 41, 41а, 43 (школа №5), 45, а также во всех домах по улицам Газовая, Ипподромная и Качалова.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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